Profiling Paris
Folge 2: Die Tote im Wald
53 Min.
Die Jurastudentin Camille wird tot im Wald gefunden, es sind keine Spuren von Gewalt sichtbar. Ihr Lebenslauf ist aber merkwürdig, sie hatte ihr Studium geschmissen, im Wohnwagen gelebt und bei einer wohlhabenden Familie als Putzfrau gearbeitet.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
