Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Der Wert der Freiheit

FilmRiseStaffel 3Folge 8
Der Wert der Freiheit

Der Wert der FreiheitJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 8: Der Wert der Freiheit

54 Min.Ab 12

Die Fotografin Jeanne Krakowski wurde in ihrem Loft scheinbar von einem Bekannten erdrosselt. Erste Verdächtige sind ihr Ex-Mann, ihr Galerist und ihr Schüler, der auch ihr Geliebter gewesen sein soll. Ein Motiv scheint aber niemand zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen