Tag 11: Eskalation ist vorporgrammiertJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Eskalation ist vorporgrammiert
82 Min.Folge vom 23.09.2013Ab 12
Marijke wird von "Big Brother" dazu verdonnert, Jans Bedienung zu spielen. Nach der Eskalation folgt ein Auszug.
Weitere Folgen in Staffel 2013
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen