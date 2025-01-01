Harter Kerl sucht kuschligen FamilienhundJetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 1: Harter Kerl sucht kuschligen Familienhund
46 Min.Ab 6
Jochen Bendel ist zu Besuch bei Hardy Krüger Junior: Die Familie möchte einen Hund bei sich aufnehmen und der Profi steht mit Rat und Tat zur Seite. Ob der kleine Cockapoo-Welpe Timba der Richtige ist? Auch Cora Schumacher benötigt dringend die Hilfe des Hunde-Experten - ihre Bolonka-Hündin Jeanny verrichtet ihr Geschäft mit Vorliebe auf dem teuren Teppich ... Julian F. M. Stöckel und sein Partner Marcell möchten währenddessen einen Vierbeiner aus dem Tierschutz adoptieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Promi sucht Hundeglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media