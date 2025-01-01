Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1
Folge 1: Harter Kerl sucht kuschligen Familienhund

46 Min.Ab 6

Jochen Bendel ist zu Besuch bei Hardy Krüger Junior: Die Familie möchte einen Hund bei sich aufnehmen und der Profi steht mit Rat und Tat zur Seite. Ob der kleine Cockapoo-Welpe Timba der Richtige ist? Auch Cora Schumacher benötigt dringend die Hilfe des Hunde-Experten - ihre Bolonka-Hündin Jeanny verrichtet ihr Geschäft mit Vorliebe auf dem teuren Teppich ... Julian F. M. Stöckel und sein Partner Marcell möchten währenddessen einen Vierbeiner aus dem Tierschutz adoptieren.

