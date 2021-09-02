Hunde-Duo außer Rand und BandJetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 3: Hunde-Duo außer Rand und Band
45 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 6
Während sich Julian F. M. Stöckel und sein Partner Marcell über ihre neue Pudeldame Kira freuen, ist die Stimmung bei Familie Krüger im Keller: Der kleine Timba hält die Familie schon in der ersten Nacht auf Trab, so dass der Hundetrainer eingreifen muss. Jochen Bendel besucht außerdem Fernsehmoderatorin Barbara Eligmann, die etwas mehr Freiraum von ihrer Viszla-Hündin Gravy benötigt und schaut in Berlin bei Marc Terenzi und seinen zwei Hunden vorbei.
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Promi sucht Hundeglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: BluePrint Media