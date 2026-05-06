Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian HümbsJetzt kostenlos streamen
Promi Taste
Folge 5: Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs
142 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Im Viertelfinale wird's süß: Pâtissier Christian Hümbs, gelernter Koch und Konditor, überrascht die verbliebenen Promis und ihre Coaches mit dem Thema: "Deftiger Löffel mit süßen Zutaten". Vanille, Himbeere, Mandel und Honig möchte er jeweils auf einem Teamlöffel schmecken. Keine leichte Aufgabe für die Promis und ihre Coaches.
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1