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Promi Taste

Leere Löffel bei der Verkostung

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 13.05.2026
Leere Löffel bei der Verkostung

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Promi Taste

Folge 6: Leere Löffel bei der Verkostung

127 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Der Jury wird bei der Verkostung ein Tablett mit leeren Löffeln serviert. Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin reagieren mit Mitgefühl. Welcher Promi hat den Löffel geschickt und was ist passiert? Gastjurorin der Folge ist Cornelia Poletto. Ihre Lose? Verschiedene Titel von Conni-Kinderbüchern.

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