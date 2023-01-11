Das Lieblingsrezept von Sonya KrausJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 1: Das Lieblingsrezept von Sonya Kraus
46 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 6
Sonya Kraus öffnet für "Promis backen privat" in Frankfurt am Main ihre Haustür und backt mit einer großen Prise guter Laune bei sich zu Hause ihren absoluten Lieblingskuchen: einen Blueberry-Cheesecake mit extra Pfiff. Neben ihren persönlichen Geheimtipps für stressfreien Kuchenzauber gibt die Gewinnerin des großen Promibackens 2016 tiefe Einblicke in ihr Privatleben und zeigt, wie sich ihr Leben durch ihren Kampf gegen den Brustkrebs verändert hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1