Folge 1: Folge 1
51 Min.Ab 12
Wie sieht der Alltag eines "Big Brother"-Gewinners in Zeiten von Corona eigentlich aus? Auf der Faulen haut liegt Cedric Beidinger jedenfalls nicht! Luxus-Lady und "Promis unter Palmen"-Liebling Claudia Obert, hat sich den 26-jährigen geangelt. Er ist ihr neuer Mann für alles. Star-Auswanderer Chris Töpperwien hat hingegen ganz andere Probleme: Er lässt sein Leben in den USA hinter sich. Next Stop: Wien.
Promis Privat
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1