Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Folge 3

SAT.1Staffel 4Folge 3
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 3: Folge 3

51 Min.Ab 12

Nach vielen Wochen strikter Corona Quarantäne inszeniert Star Designer Harald Glööckler im eigenen Garten ein pompöses Foto-Shooting für seine neue Latex-Kollektion. Schlagersängerin Melanie Müller ist bei Janine Pink zu Besuch, um gemeinsam mit ihr ihre Terrasse umzubauen. Außerdem begleitet "Promis Privat" EX-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer und Zwergspitz Klopsi in die Hundeschule und beim Erlernen eines neuen Hobbys.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 2 Staffeln und Folgen