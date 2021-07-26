Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis Privat

Folge 4

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 26.07.2021
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 4: Folge 4

51 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 12

Nach einer unbequemen Nacht im Zelt erkennen die Fellas, dass das Leben auf dem Campingplatz nicht ihre Welt ist. Ex- Millionärin und Enfant terrible Claudia Obert zeigt sich ganz privat in ihrer Luxus-Villa auf Ibiza. Wie lebt es sich als Promi auf der spanischen Party-Insel? Auch mit dabei: Big Brother-Sieger Cedric Beidinger, der ihr als Model, Sekretär oder Chauffeur zur Seite steht.

