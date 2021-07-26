Promis Privat
Folge 4: Folge 4
51 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 12
Nach einer unbequemen Nacht im Zelt erkennen die Fellas, dass das Leben auf dem Campingplatz nicht ihre Welt ist. Ex- Millionärin und Enfant terrible Claudia Obert zeigt sich ganz privat in ihrer Luxus-Villa auf Ibiza. Wie lebt es sich als Promi auf der spanischen Party-Insel? Auch mit dabei: Big Brother-Sieger Cedric Beidinger, der ihr als Model, Sekretär oder Chauffeur zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1