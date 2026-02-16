Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

"Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 16.02.2026
"Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen

"Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste AllianzenJetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 1: "Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen

104 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

"Promis unter Palmen" ist wieder da! Zwölf Promis ziehen in die Traumvilla ein. Wer ist bereit, für Geld alles zu machen? Kurz nach dem Einzug bilden sich schon die ersten Allianzen. Pläne für den ersten Rauswurf werden geschmiedet. Geht die Strategie auf?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
SAT.1
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Alle 3 Staffeln und Folgen