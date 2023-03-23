Das Haus der aufgehenden SonneJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.03.2023: Das Haus der aufgehenden Sonne
Folge vom 23.03.2023
Matt und seine Frau Jericka kauften das Haus seiner Großeltern ab und sie möchten das Familienerbe in Ehren halten. Das Haus hat Charakter, aber es wurde lange Zeit nicht renoviert. Höchste Zeit, den 60er-Jahre-Look zu modernisieren und nach dem Geschmack des Paares einzurichten. Die beiden wünschen sich ein zeitgemäßes Design mit natürlichen, warmen Holzelementen und japanischen Einflüssen. Drew und Jonathan legen sich ins Zeug, um der jungen Familie ihr Traumhaus zu ermöglichen und gleichzeitig die vielen Kindheitserinnerungen von Matt lebendig zu halten.
Reality, Haus und Garten, Heimwerken
