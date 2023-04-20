Property Brothers - Traumhaus für immer!
Folge vom 20.04.2023: Auf Fels gebaut
44 Min.Folge vom 20.04.2023
Als Jasmin und Nick ein wunderschönes Jahrhunderthaus auf einem riesigen Grundstück fanden, erinnerte es Jasmin sofort an das Haus, in dem sie im Mittleren Westen aufgewachsen war. Ihnen war klar, dass sie in diesem Haus alt werden wollten. Aber wie bei vielen Häusern dieser Epoche ist der Grundriss sehr verwinkelt und die Hauptwohnbereiche bedürfen einer gründlichen Überholung. Jonathan und Drew setzen alles daran, die Sichtachsen in Küche, Wohn- und Essbereich zu öffnen, damit Jasmin, Nick und ihre beiden Töchter ihr Haus über Jahrzehnte hinweg genießen können.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
