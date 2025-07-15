Daddy Yankee, Kelly Monaco, Sophia BushJetzt kostenlos streamen
Punk'd
Folge 2: Daddy Yankee, Kelly Monaco, Sophia Bush
20 Min.Ab 12
In "MTV Punk'd" nehmen Ashton Kutcher und andere Hosts Prominente aufs Korn. Um Stars wie Justin Timberlake, Beyoncé oder Drake einen ordentlichen Schrecken zu verpassen, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Dank raffinierter Pranks, falscher Polizisten und der versteckten Kamera kommen Fans der Schadenfreude und des Fremdschams voll auf ihre Kosten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Punk'd
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Comedy
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.