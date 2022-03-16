Quiz für Dich
Folge 2: Episode 2
107 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 6
In der zweiten Folge von "Quiz für Dich" erspielen Jürgen von der Lippe, Torsten Sträter, Natalia Wörner, Caroline Frier und viele weitere Stars viel Geld für besondere Frauen wie Sandra (49). Die Hannoveranerin engagiert sich - trotz MS-Erkrankung - seit Jahren bedingungslos für obdachlose Menschen. Wie viel Geld werden die Stars für sie erquizzen? Und wie wird sie darauf reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz für Dich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1