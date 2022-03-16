Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 16.03.2022
Folge 2: Episode 2

107 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 6

In der zweiten Folge von "Quiz für Dich" erspielen Jürgen von der Lippe, Torsten Sträter, Natalia Wörner, Caroline Frier und viele weitere Stars viel Geld für besondere Frauen wie Sandra (49). Die Hannoveranerin engagiert sich - trotz MS-Erkrankung - seit Jahren bedingungslos für obdachlose Menschen. Wie viel Geld werden die Stars für sie erquizzen? Und wie wird sie darauf reagieren?

