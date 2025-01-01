Quiz für Dich
Folge 4: Episode 4
106 Min.Ab 6
Zwei Promi-Duos spielen im Studio für eine:n Kandidat:in um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme in die Höhe zu treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum Plausch bei einer eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint Quizmaster Jörg Pilawa auf dem Bildschirm und überrascht den/die Kandidat:in mit einem verdienten Geldsegen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1