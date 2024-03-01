Ein Notfalleinsatz gefährdet die WeiterreiseJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 11: Ein Notfalleinsatz gefährdet die Weiterreise
29 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Ein Notfalleinsatz im Team Lena und Luis sorgt für nächtliche Aufruhr und gefährdet die Weiterreise. Die Routen der Streithähne Tommy und Christina kreuzen sich. Eskaliert es erneut oder schaffen sie es ihren Konflikt zu begraben?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn