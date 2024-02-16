Der Kampf um den Sieg ist hiermit eröffnetJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 5: Der Kampf um den Sieg ist hiermit eröffnet
23 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12
Sowohl die Bestrafung als auch die anspruchsvollen Routen schüren Spannungen unter den Backpackern. Die Teams sind ahnungslos, dass sie bald aufeinandertreffen werden.
Reality Backpackers
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
