Reality Stories
Folge 1: Dominik Brcic
10 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6
Der 26-jährige Wiener mit kroatischen Wurzeln ist bereits aus zahlreichen Dating Formaten bekannt. Jetzt öffnet er sein zuhause für uns und beantwortet Fragen zu ganz privaten Themen. Wie er inzwischen zu seiner Teilnahme bei diesen Sendungen steht, wie er mit dem Tod seines Bruders umgegangen ist und was er sich für seine Zukunft wünscht, sind nur einige der besprochenen Themen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4