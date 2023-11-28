Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reality Stories

Michelle Daniaux

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 28.11.2023
Michelle Daniaux

Reality Stories

Folge 2: Michelle Daniaux

10 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6

Die ehemalige Psychologiestudentin hat es als Österreicherin geschafft bereits bei vielen Reality TV-Formaten dabei zu sein. Mittlerweile verdient sie als TV-Sternchen und Influencerin ihren Unterhalt. Jetzt gewährt sie uns einen tiefen Einblick in ihr Leben, darunter ihre Schönheits-OPs, welche Fehler sie in der Vergangenheit begangen hat und ihre Wünsche für die Zukunft.

