Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 4: Der heiße Draht
32 Min.Ab 16
Als Tess einen Job als Rezeptionistin annimmt, entdeckt sie, dass das Unternehmen eigentlich eine Liebeshotline ist. Sie ist ist sich zunächst unsicher, doch schnell genießt sie die Fantasien und bringt diese zu ihrem Ehemann nach Hause, wodurch das Feuer der Leidenschaft in ihrer Ehe neu entfacht.
Genre:Erotik, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film