Von Patienten und SchlangenJetzt kostenlos streamen
Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 5: Von Patienten und Schlangen
43 Min.Folge vom 10.07.2015Ab 6
Klinikalltag: Die Bewohner der benachbarten Inseln treffen ein, um sich untersuchen zu lassen. Dr. Rick fertigt seine Patienten fließbandartig ab. Da muss die Klinik evakuiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reef Docs - Die Inselklinik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises