Red Bull TVStaffel 7Folge 6vom 26.10.2021
22 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12

Begleiten Sie den Schweizer Boulderstar Giuliano Cameroni bei der Erkundung der atemberaubenden Felsen in seiner Heimatregion Tessin.

Red Bull TV
