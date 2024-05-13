Restaurant Impossible
Folge vom 13.05.2024: Zwei Romantiker am Abgrund
45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 6
Tom und Sabrina führen das „Big Tom’s“ in Cleveland, Tennessee, mit typisch amerikanischer Küche. Die Eheleute hatten keine Gastronomieerfahrung, als sie sich ihren Traum vom eigenen Lokal erfüllten. Sie mussten eine Hypothek aufnehmen und alle Ersparnisse investieren. Inzwischen sind sie mit der Miete im Rückstand und können ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Ihre Ehe ist am Ende, und Tom hatte vor lauter Stress bereits einen Herzinfarkt. Bei seinem Eintreffen findet Starkoch Robert einen zugemüllten Empfangsbereich und Chaos im Restaurant vor. Dazu eine Speisekarte, die seit 40 Jahren nicht verändert wurde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.