Restaurant Impossible
Folge vom 21.05.2024: Soul Food im Dunkeln
44 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 6
Audra will ihre Gäste im „Soul Food“ in York, Pennsylvania, mit Hausmannskost glücklich machen – dabei kompensiert sie ihren Mangel an Erfahrung und Selbstvertrauen, indem sie ihren Mann anschreit. Gatte Russ arbeitet als Restaurantleiter und bezweifelt, dass er die Situation noch lange ertragen kann. Eine massive Krise ist vorprogrammiert. Starkoch Robert Irvine und sein Team setzen alles daran, den heruntergekommenen Betrieb von Grund auf zu renovieren und Audra dabei zu helfen, ihre cholerischen Anfälle in den Griff zu bekommen. Nur so können das defizitäre Restaurant und die Ehe der beiden gerettet werden.
