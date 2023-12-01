Restaurant Impossible
Folge vom 01.12.2023: Der wütende Wirt
44 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6
Starkoch Robert Irvine trifft Inhaber Peter im „Kaiserhof“ in San Diego. Der hat das Lokal 2016 von seinen deutschstämmigen Eltern übernommen, serviert original deutsches Essen und Bier. Doch mit dem einst erfolgreichen Restaurant geht es bergab. Peter musste hunderttausende Dollar Rücklagen ins Lokal stecken, die Rente seiner Mutter anzapfen und macht immer noch 5000 Miese im Monat. Seit ihn seine Frau verlassen hat, ist alles noch schlimmer geworden: Durch den Druck rastet Peter regelmäßig aus, explodiert und schreit das Personal an. Wenn sich nichts ändert, muss er in sechs Monaten schließen.
