Folge vom 10.10.2023: Eine Ehe auf Eis
44 Min.
Robert ist auf dem Weg zum „Sweet Potato Café“ in Stone Mountain, Georgia, um den Besitzern unter die Arme zu greifen. Denn trotz vieler Touristen läuft das Geschäft in ihrem farm-to-table Restaurant schlecht. Die branchenfremden Eheleute kauften das Haus, als sie bereits im Ruhestand waren, und kämpften von Anfang an mit Schwierigkeiten. Inzwischen haben sie 250.000 Dollar Schulden, ihren Enthusiasmus an der Gastronomie eingebüßt und Beziehungsprobleme. Profi Robert sieht, dass es hier überall hakt, doch am meisten fehlt Darrells Unterstützung: Während Karen rund um die Uhr schuftet, dreht ihr Gatte Däumchen.
