Restaurant Impossible
Folge vom 11.10.2023: Kleines Diner, große Bühne
44 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 6
Jessica betreibt das "Grumpy's Diner" in Madison, Florida, zusammen mit Sohn Justin, will aber bald in den Ruhestand. Das Geschäft ist schwierig und der Grat zwischen Profit und Pleite schmal – was Justin völlig fertig macht: Er ist inzwischen ein Nervenbündel und befürchtet, dass ihn seine Mom für einen Versager hält. Jessica ist tatsächlich verärgert, weil Justin zu wenig Engagement zeigt, und hat ihn schon zwei Mal gefeuert. Um das Lokal zu retten, muss Robert Irvine zunächst Justin dazu bringen, an sich selbst zu glauben und seiner Mutter zu beweisen, dass er bereit ist, das Geschäft zu übernehmen.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
