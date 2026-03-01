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Restaurantlegenden

Henkersmahlzeit

just cookingStaffel 1Folge 1vom 01.03.2026
Henkersmahlzeit

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Restaurantlegenden

Folge 1: Henkersmahlzeit

47 Min.Folge vom 01.03.2026

Restaurantlegenden: Die neue Reihe Restaurantlegenden wirft einen Blick hinter die Kulissen von Österreichs Spitzengastronomie. In der ersten Folge sprechen die Spitzenköche wie Max Stiegl, Lukas Mraz & Josef Steffner darüber, welches Gericht es bei Ihnen als Henkersmahlzeit geben würde, sollten sie dann doch irgendwann "den Löfffel abgeben".

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