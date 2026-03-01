Restaurantlegenden
Restaurantlegenden: Fünf Hauben und 19 Punkte im Gault Millau. Konstantin Filippou in Wien und die Doppelspitze der heimischen Gastronomie Karl und Rudi Obauer aus Werfen sind da wo andere noch hinmöchten: Im Feinschmecker-Himmel, im gastronomischen Walhalla.
