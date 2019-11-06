Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 1 Folge 1 vom 06.11.2019
Mit strenger Hand leitet Galt Burghardt im ostfriesischen Norden seine Lokale. "Küchen werden geführt wie militärische Einheiten. Deshalb heißt es auch Küchenbrigade." Der Koch arbeitet als Küchenchef und betreibt ein Restaurant selbstständig. Doch es gibt Probleme: Die Bausubstanz seines "Mediterrano" ist marode. Deshalb hat sich der temperamentvolle Ostfriese für ein neues Projekt entschieden. Aber auch hier läuft's nicht rund. Rechte: kabel eins

