Ridiculousness
Folge vom 08.07.2026: Sterling und Brie Bella IV
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 18
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo diesmal das amerikanische Model Brie Bella. Gemeinsam kämpfen sie gegen ein paar "Gemeinsame Gänse", wagen einen Sprung in "Sprung-Trucks" und bieten den "Pofalten Boyz" ein paar Gürtel an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22, Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35, Season 35-43: MTV Germany