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Ridiculousness

Sterling und Carly Aquilino XVI

MTV liveFolge vom 27.05.2026
Sterling und Carly Aquilino XVI

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Ridiculousness

Folge vom 27.05.2026: Sterling und Carly Aquilino XVI

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die amerikanische Comedienne Carly Aquilino. Gemeinsam lernen sie, warum Springen in "Trampolin-Multitasking" reicht, finden, dass "Treten hilft" und sehen die "Unsichtbaren Kinder" nicht.

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