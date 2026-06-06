Sterling und Nina Agdal XXVIIIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 06.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXVIII
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Rob und Steelo begrüßen in der Sendung diesmal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam packen sie ihre Sachen in "Umziehen nervt", beurteilen das "schmutzigste Geschirr" der Welt und fahren zusammen bis die Räder abfallen in "Ein Rad zu wenig".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-36, Season 40-43: MTV Germany