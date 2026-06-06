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Ridiculousness

Sterling und Arielle Vandenberg

MTV liveFolge vom 06.06.2026
Sterling und Arielle Vandenberg

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Ridiculousness

Folge vom 06.06.2026: Sterling und Arielle Vandenberg

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo in der Sendung die amerikanische Schauspielerin Arielle Vandenberg. Gemeinsam tanzen sie mit "Tänzern auf Höhenflug", versuchen "bösen Bambis" aus dem Weg zu gehen und sind mit Stil "auf zur Homebase".

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