Ridiculousness
Folge vom 07.08.2026: Sterling und Nina Agdal LV
22 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
Rob, Steelo und Nina Agdal täuschen sich in "Auf mich wirkte es echt", erfahren in "Kakerlake Airlines", dass es fliegende Kakerlaken gibt, und beobachten außerdem in "Verkehrsberichte" den aktuellen Wahnsinn auf der Straße.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany