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Ridiculousness

Sterling und Carly Aquilino LVI

MTV liveFolge vom 08.08.2026
Sterling und Carly Aquilino LVI

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Ridiculousness

Folge vom 08.08.2026: Sterling und Carly Aquilino LVI

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16

In einer brandneuen Folge von Ridiculousness lernen Rob, Steelo und Carly Aquilino üble Hüpf-Scheunen kennen, bekommen ordentlich von Feuer-Köchen eingeheizt und finden heraus, was passiert, wenn du nicht wartest, bis du an der Reihe bist.

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