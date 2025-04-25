Schnell mal eben auf Hecht angeln - Der Universalköder für alle RaubfischeJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Schnell mal eben auf Hecht angeln - Der Universalköder für alle Raubfische
21 Min.Ab 12
In diesem Video zeigen euch Johnny und Christian von den Riverfighters, wie man mit dem Chatterbait auf Raubfische angeln kann.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Copyrights:© Riverfighters UG