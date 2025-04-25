Angeln im Winter auf dicke Barsche und große ZanderJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Angeln im Winter auf dicke Barsche und große Zander
62 Min.Ab 12
In diesem Video angeln John Chowns und Christian Kahl auf dicke Barsche und Zander im Winter. Sie zeigen, wie sie vorgehen und was für Köder sie nehmen.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Riverfighters UG