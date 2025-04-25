Riverfighters
Folge 13: Große Zander und dicke Hechte
28 Min.Ab 12
In diesem Video erklärt euch John Chowns die neueste Echolottechnik. Zum Einsatz kommt das LVS 34 Livescope Plus von Garmin. John und Kameramann Chris angeln natürlich auch und können dabei schöne Fische ans Band zaubern.
Riverfighters
Genre:Spezial, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Riverfighters UG