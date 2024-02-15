Vom Wrestling in Elvis' Heimat - TennesseeJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Vom Wrestling in Elvis' Heimat - Tennessee
90 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 6
Ihre dritte Woche beginnen die Spitzenköche mit Extremsport: Bei der Wrestling-Legende Dr. Tom Prichard werden die Drei sogar von einer kompletten Abschlussklasse herausgefordert. Beim Camping in dem Smoky Mountains erfahren sie, was es heißt, mitten in einem Gebiet mit Schwarz- und Braunbären zu leben. Zudem probieren Frank, Ali und Alex Flybording aus und erleben das beste und schlechteste Essen seit langem! Zum Abschluss sind sie auf den Spuren von Elvis Presley in Memphis.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins