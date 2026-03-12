Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge SchafeJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge Schafe
In Sydney feiern die Köche Alis Geburtstag - doch Entspannung ist nur von kurzer Dauer. Beim Kajakfahren im Hafen steigen Nervosität und Adrenalin, denn die Angst vor Haien ist allgegenwärtig. Kulinarisch geht es weiter mit authentischer Hongkong-Küche gemeinsam mit Food-Influencer Big Sam. Anschließend lernen sie auf einer abgelegenen Schaffarm den harten Alltag australischer Farmer kennen.
