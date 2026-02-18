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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von Lakmann

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 18.02.2026
Das Leben von Lakmann

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 1: Das Leben von Lakmann

95 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Ab Ende der 90er-Jahre bildete er gemeinsam mit Flipstar das Duo Creutzfeld & Jakob, das deutschen Rap maßgeblich mitprägte. Etwa zehn Jahre später startete Lakmann dann sowohl mit seinen Soloalben als auch mit seiner Crew Witten Untouchable durch. Bei ROBINS HOOD spricht Lakmann über seine Teilnahme bei „Wer wird Millionär?“, seine Zeilen auf dem „Royal Bunker“-Album von Kool Savas und Sido sowie seine Zeit als Support-Act von Herbert Grönemeyer, Außerdem verrät er, was sich durch den Verzicht auf das Kiffen in seinem Leben verändert hat und wie er als Vater tickt. Viel Spaß mit Lakmann und Robin!

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