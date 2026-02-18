Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 15: Das Leben von Fatoni
Diesmal trifft Robin auf Fatoni. In München aufgewachsen, kommt er Ende der 90er-Jahre mit Hip-Hop in Berührung und rappt solo, aber auch in verschiedenen Bands. Mit „Yo, Picasso“ landet 2015 erstmals ein Album von ihm in den Charts. Neben der Musik ist Fatoni auch als Schauspieler aktiv und spielte zuletzt die Hauptrolle in der Netflix-Serie „Kacken an der Havel“. Nun erscheint mit „Drama endet nie“ eine neue Platte. Bei ROBINS HOOD spricht Fatoni über Männer als Verursacher zahlreicher Probleme, Texte schreiben in einer immer komplexeren Welt und Ambivalenzen und Umbrüche in seiner Karriere. Außerdem verrät er, warum er für „Kacken an der Havel“ mehrmals zum Casting musste und von welchen Rollen er in Zukunft träumt.
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