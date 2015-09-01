Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf ZypernJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 4: Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf Zypern
88 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 6
Seit fast acht Jahren ist Zypern die Heimat von Rebecca und ihren Söhnen Anton und Carl. Die Hausfrau suchte eine Aufgabe und machte das Café "Yolo" auf. Doch die Gäste bleiben aus, und die laufenden Kosten können nicht mehr gedeckt werden. Bei seinem Besuch erlebt Frank Rosin etwas, das er so noch nie gesehen hat: Das Essen im "Yolo" wird bei einem Lieferservice bestellt. Der Sternekoch ist geschockt. Kann er das "Yolo" trotzdem retten?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins