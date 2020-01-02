Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 02.01.2020
98 Min.Folge vom 02.01.2020Ab 12

Zwei TV-Schwergewichte ziehen in den Kampf: Die Fernsehserien-Stars Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum scharen ihre vierköpfigen Teams um sich. Mit Schlankmacher und Coach Frank Rosin stellen sich die zehn Abnehmwütigen der ersten schweren Herausforderung: das Gasometer Oberhausen besteigen. Den Teams wird schnell klar: Vorbei ist die Zeit der Schokoladen-Orgien und der vier Liter Tagesdosis Cola. Wer macht schon beim Verkünden der Diät-Methoden einen Rückzieher?

