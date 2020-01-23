Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Fettkampf

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 23.01.2020
Folge 4

Rosins Fettkampf

Folge 4: Folge 4

98 Min.Folge vom 23.01.2020Ab 12

Frank Rosin will, dass die Teams im direkten Fitness-Duell alles aus sich herausholen. Dafür scheucht "Bootcamp"-Profi Nico die Kandidaten durch einen schweißtreibenden Parcours. Während einige der Abnehmwütigen Teamgeist beweisen, bringt die Anstrengung andere an die emotionale Grenze. Treiben die Teams sich gegenseitig zu Höchstleistungen oder bringen manche den Sieg in Gefahr? Als Preis winkt ein Wellnessaufenthalt, den die Kandidaten zu gern gewinnen würden.

Rosins Fettkampf
Rosins Fettkampf

