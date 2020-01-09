Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 09.01.2020
Mit Boxen, Fussball und Hüftschwung zum Traumgewicht

Folge 2: Mit Boxen, Fussball und Hüftschwung zum Traumgewicht

98 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12

In der zweiten Folge von "Rosins Fettkampf" haben die Kandidaten mit ihrem inneren Schweinehund zu kämpfen. André klagt wegen des Cola-Entzugs über Kopfschmerzen und Schokofanatikerin Anja fehlt die tägliche Zuckerdosis. Auch auf ihr geliebtes Fleisch können die Teilnehmer einfach nicht verzichten. Die Lösung: ein Low-Carb-Burger für Team Willi. Doch der muss beim Zumba-Tanz wieder abtrainiert werden. Finden die Kandidaten ihren Rhythmus oder werfen die ersten das Handtuch?

Rosins Fettkampf

