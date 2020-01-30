Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Fettkampf
Kabel Eins
Staffel 2
Folge 5
vom 30.01.2020
Damit die Kandidaten ihre Abnehmerfolge bewusst spüren, holt Coach Frank Rosin sie aus ihrem Alltag und hinauf auf den Berg zur Detox-Einheit. Doch für den Ausflug müssen die Abnehmwütigen nicht nur ihre Handys abgeben, sondern auch einen Rucksack schultern, der so schwer ist wie die bis dato abgenommenen Kilos. Nach der Wanderung entledigen sich die Kandidaten nicht nur ihres alten Zusatzgewichts, sondern auch ihrer Sorgen - mit emotionalen Briefen an ihr altes Ich.

